(ANSA) - TORINO, 05 OTT - I carabinieri indagano per lesioni sul caso dello studente di 19 anni con disabilità ustionato con un accendino da un compagno sedicenne negli spogliatoi dell'istituto alberghiero Arturo Prever di Pinerolo, nel Torinese. La madre del giovane ha presentato querela ai carabinieri di Pinerolo. I fatti risalgono a giovedì scorso. Secondo quanto ricostruito, il sedicenne avrebbe bruciato con la fiamma di un accendino le braccia del diciannovenne, che è stato portato in ospedale e ha avuto una prognosi di cinque giorni. I risultati degli accertamenti sono state trasmessi alla procura per i minorenni di Torino. I carabinieri indagano anche su un episodio vandalico avvenuto nella sede centrale dell'istituto: sono stato aperti alcuni estintori nei corridoi, lasciando i locali in condizioni tali da rendere necessaria la temporanea chiusura della scuola. La dirigente scolastica Roberta Martino ha disposto la sospensione delle attività didattiche per l'intera giornata di lunedì, compreso il corso serale. Sospesi anche i consigli di classe, mentre sono state avviate le operazioni di verifica, pulizia e ripristino degli ambienti. (ANSA).