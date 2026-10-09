(ANSA) - MODENA, 09 OTT - Domenico Berardi e la moglie Francesca Fantuzzi soccorrono uno studente colto da malore all'interno di un autobus. L'episodio, riportato da 'il Resto del Carlino' e dalla 'Gazzetta di Modena', è accaduto mercoledì intorno alle 13 nella città emiliana. La moglie del calciatore del Sassuolo è in possesso di un patentino Dae e soprattutto grazie alle competenze nel primo soccorso ha deciso assieme al marito, bandiera del Sassuolo calcio, di assistere il giovane in attesa che sul posto giungesse il 118 per tutte le procedure del caso, cosa effettivamente avvenuta nel giro di qualche minuto. I due coniugi si sono accorti di quanto stava accadendo poiché in quel momento si trovavano all'interno di un locale per pranzare e hanno notato l'agitazione generale che si era creata attorno al mezzo di trasporto pubblico. "Berardi e la moglie - racconta il titolare del locale in questione - non hanno avuto un attimo di esitazione e questo ha fatto sì che la situazione si risolvesse per il meglio. Vengono spesso qui, la prossima volta che li vedrò farò loro i complimenti per la prontezza ed il senso civico dimostrati". A quanto risulta, il giovane si sarebbe poi ripreso, non riportando particolari conseguenze a seguito del malore. L'estate scorsa sempre Domenico Berardi si era reso protagonista di un episodio simile: aveva soccorso un ragazzo che era appena caduto in bicicletta a Forte dei Marmi. (ANSA).