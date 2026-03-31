(ANSA) - CATANIA, 31 MAR - Un'attività effusiva da tracimazione lavica è in corso dall'area craterica Nord dello Stromboli producendo un modesto flusso lavico il cui fronte si attesta nell'alta Sciara del Fuoco e il rotolamento di blocchi lungo il pendio. Il fenomeno è osservato dal sistema di monitoraggio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania. Dal punto di vista sismico, dalle 16:45, l'ampiezza media del tremore vulcanico ha mostrato un incremento dei suoi valori, passando dall'intervallo dei valori medi a quello dei valori alti. Non si segnalano variazioni significative nel tasso di occorrenza e nell'ampiezza degli 'explosion quakes'. I segnali della rete Gnss ad alta frequenza non mostrano variazioni significative. (ANSA).