(ANSA) - BRUXELLES, 20 GEN - Stretta dell'Unione europea sui fornitori di Paesi terzi considerati ad alto rischio dalle infrastrutture critiche. Con il nuovo Cybersecurity Act, proposto dalla Commissione Ue, le linee guida del "5G Toolbox" diventano vincolanti. Bruxelles potrà ora imporre l'esclusione di fornitori, come Huawei e Zte, dalle infrastrutture critiche. Le restrizioni non riguardano solo le reti 5G, ma si estende ad altre tecnologie critiche come la fibra ottica, i sistemi per l'energia solare e gli scanner di sicurezza. È previsto un phase-out graduale delle apparecchiature già installate. (ANSA).