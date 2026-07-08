(ANSA) - ROMA, 08 LUG - La Camera ha approvato con 148 voti a favore, 99 contrari e 2 astenuti, su richiesta della Lega, la dichiarazione di urgenza, quindi di un inter più veloce, per la proposta di legge, presentata sempre dai leghisti, che introduce specifiche cause ostative all'acquisizione della cittadinanza e nuovi motivi di revoca. Il capogruppo Riccardo Molinari ha spiegato che oggi "nel caso dei minorenni non ci sono cause ostative", la pdl prevede che "nel nel caso di reati gravi contro la persona e il patrimonio o spaccio, la cittadinanza venga bloccata per i minori stranieri fino alla piena riabilitazione". Quanto alla revoca, "noi siamo convinti che" sia necessaria anche per chi "accoltella, uccide e stupra". (ANSA).