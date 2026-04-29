Un trentatreenne è stato aggredito per avere strappato alcuni manifesti dedicati al corteo per Sergio Ramelli, il giovane del Fronte della gioventù di cui si commemora la morte oggi per mano di esponenti di Avanguardia operaia. È accaduto poco prima della mezzanotte nella zona di via Aselli, dove stasera è prevista la partenza della parata in onore di Ramelli, Enrico Pedenovi e Carlo Borsani. L'uomo è stato portato poi in ospedale con ferite lievi. Secondo una prima ricostruzione, il trentatreenne, italiano, ha riferito di essere stato avvicinato in via Amedeo da alcune persone scese da una Golf. Gli aggressori lo avrebbero colpito con calci e pugni, per poi allontanarsi in auto. L'uomo è stato trasportato in codice verde all'ospedale Città Studi con ferite lievi, in particolare al labbro e al sopracciglio. La zona è la stessa in cui oggi è previsto il corteo annuale in memoria di Ramelli, organizzato nell'anniversario della morte del diciottenne. La manifestazione si conclude tradizionalmente in via Paladini, dove una targa ricorda il luogo dell'aggressione. Attesa la partecipazione di circa mille persone.