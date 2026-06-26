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MILANO. Dopo la decisione della Cassazione, che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, Mauro Moretti è in carcere.
L'ex Ad di Fs e Rfi si è costituito nella serata di ieri.
"Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici. Rispetto lo Stato". Sono le parole di Moretti, riferite da persone a lui vicine, che ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente, per aver svolto con correttezza il proprio lavoro. Moretti è recluso nel carcere di Orvieto.