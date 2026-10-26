(ANSA) - VERONA, 26 OTT - Comincia oggi il processo, davanti alla Corte d'Assise di Verona, a carico dei fratelli Ramponi, accusati dell'esplosione, il 14 ottobre 2025, di un casolare a Castel D'Azzano, nel Veronese, nella quale morirono tre carabinieri. Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, 66, 64 e 60 anni, devono rispondere di strage, detenzione di esplosivi e resistenza a pubblico ufficiale. Le difese potrebbero puntare a ottenere una perizia psichiatrica. La notte dell'esplosione persero la vita Marco Piffari, 56 anni, comandante della Squadra operativa di supporto del quarto Battaglione carabinieri Veneto, il coetaneo Valerio Daprà, operatore dell'Aliquota di Primo intervento, e il 36enne Davide Bernardello. Altri 25 componenti della task force intervenuti per il sopralluogo nel casolare, tra militari e vigili del fuoco, rimasero feriti. I carabinieri si erano recati nel casolare di proprietà dei Ramponi per eseguire una perquisizione e un'operazione di sfratto. L'ambiente era stato saturato di gas e riempito di bombole e bottiglie molotov. (ANSA).