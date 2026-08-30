(ANSA) - TORINO, 30 AGO - Commemorazione con sguardo al prossimo futuro, questa mattina a Brandizzo, nel Torinese, dove sono stati ricordati Giuseppe Aversa, Kevin Laganà, Saverio Giuseppe Lombardo, Giuseppe Sorvillo e Michael Zanera, i cinque operai morti la notte del 30 agosto 2023, travolti da un treno in transito mentre stavano effettuando delle manutenzioni sui binari. Il prossimo futuro è il processo per la strage, che partirà il 30 settembre al tribunale di Ivrea: "Ci saremo con le istituzioni e i sindacati che, come noi, si costituiranno parte civile - ha detto Massimiliano Quirico, direttore di Sicurezza e Lavoro - sarà un momento importante per fare chiarezza e capire che cosa è successo quella notte ma anche per fare in modo che si migliorino le procedure e possa cambiare finalmente qualcosa per quel che riguarda la sicurezza di chi lavora nelle ferrovie italiane". Sul monumento di fronte alla stazione di Brandizzo, oltre alla corona del gruppo Ferrovie dello Stato, presente con una delegazione, sono state lasciate cinque rose bianche, una per ogni vittima dell'incidente. "Nonostante quello che è successo, appalti e subappalti continuano ad esserci in nome del dio denaro - ha detto Stella, la mamma di Giuseppe Aversa, intervenendo alla fine della manifestazione - quella notte hanno mandato cinque vite al macello e hanno spezzato altrettante famiglie". Massimo Laganà, papà di Kevin, la più giovane delle cinque vittime: "Chiedo giustizia per mio figlio e per i suoi colleghi anche se la vedo molto lontana - ha detto parlando del processo ormai alle porte - ho piena fiducia nei magistrati di Ivrea e non posso che ringraziare tutte le persone che continuano a starci vicine". (ANSA).