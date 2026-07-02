(ANSA) - PALERMO, 02 LUG - La corte d'assise di Palermo, dopo una lunga camera di consiglio, ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, muratore di Altavilla Milicia, Sabrina Fina e Massimo Carandente per la strage costata la vita alla moglie di Barreca Antonella Salamone, e ai figli Kevin di 16 anni ed Emanuel di 5. Le vittime, ritrovate dai carabinieri l'11 febbraio del 2024 nella villetta di Barreca, furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio. Coinvolta anche la figlia allora 17enne, della coppia, Miriam, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e assolta in appello. (ANSA).