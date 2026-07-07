(ANSA) - FIRENZE, 07 LUG - Secondo giorno di stop a Firenze alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella, a causa dei lavori programmati al cavalcaferrovia di ponte al Pino che deve essere sostituito, con conseguenti disagi per chi viaggia in treno. Ieri al debutto della quattro giorni di fermo - la circolazione riprenderà dalle 4 del 10 luglio - queste le parole della sindaca Sara Funaro, "è stata una giornata impegnativa, come era prevedibile per un intervento così importante. Il primo bilancio è comunque positivo: il sistema ha sostanzialmente retto e la movimentazione dei bus sostitutivi del servizio Av si è svolta senza particolari criticità grazie anche alle scorte della polizia municipale". Per chi viaggia sugli altri treni e anche per i viaggiatori Av di Italo trasferimenti con bus di At e tramvia tra le due stazioni. L'assistenza è garantita anche dalla Protezione civile comunale. Il fermo alla circolazione ha comportato una riduzione del 50% dei treni, in parte dirottati sulla linea Tirrenica, con allungamento dei tempi di viaggio per la tratta Roma-Milano/Torino di due ore e mezzo. Calcolato in circa un'ora e mezzo l'incremento della durata del viaggio per chi passa da Firenze. I lavori di questi giorni riguardano lo smontaggio del vecchio ponte al Pino, 140 anni di età. A fine mese, dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio, ancora stop alla circolazione ferroviaria a Firenze per la posa del nuovo impalcato del cavalcaferrovia. (ANSA).