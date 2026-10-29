(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Stm chiude il 3/o trimestre con ricavi netti in crescita del 17,9% a 3,76 miliardi di dollari (3,38 miliardi di euro). In crescita dal 33,2 al 37,3% il margine lordo, mentre l'utile operativo raddoppia (+104%) a 367 milioni di dollari 329,52 milioni di euro) e il risultato netto sale del 22,8% a 291 milioni di dollari (261,28 milioni di euro). Secondo il presidente e amministratore delegato Jean Marc Chery nel corso del trimestre "la domanda è ulteriormente aumentata, sostenuta da forti prenotazioni di ordini e da una visibilità migliore, mentre i magazzini della distribuzione hanno continuato a riportare valori inferiori al nostro obiettivo standard". Per l'intero esercizio il manager prevede " ricavi annuali di circa 14,5 miliardi di dollari (13,02 miliardi di euro), corrispondenti a un aumento anno su anno del 22,8%". "Oltre alla ripresa ciclica in tutti i nostri mercati finali - sottolinea - l'incremento anno su anno è sostenuto da fattori trainanti per la crescita che sono specifici di Stm, tra cui i data center per l'intelligenza artificiale e le comunicazioni satellitari Leo". (ANSA).