(ANSA) - MILANO, 06 FEB - Stellantis scivola sui minimi di giornata a Piazza Affari. Il titolo, travolto dalle vendite dopo un cambio di strategia che costerà 22 miliardi di euro in oneri di ristrutturazione, è arrivato a perdere il 28,9%, a 5,8 euro prima di essere fermato in asta di volatilità. A questi valori la casa automobilistica di cui è azionista di riferimento Exor della famiglia Agnelli (-5,3% a 66,7 euro sulla Borsa di Amsterdam), sta bruciando quasi 6,8 miliardi di euro di capitalizzazione, più dei 6,5 miliardi di euro di uscite di cassa stimate per far fronte al turnaround. Attualmente il gruppo vale in Borsa 16,8 miliardi di euro. (ANSA).