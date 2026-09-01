(ANSA) - TORINO, 01 SET - Si ferma ancora la produzione alle carrozzerie di Mirafiori: non si lavorerà il 2, il 3 e il 4 settembre. Lo ha comunicato Stellantis ai delegati della fabbrica. L'azienda ha spiegato che "mancano i componenti legati ai motori perché c'è una richiesta di ordini di vetture ibride maggiore rispetto alla produzione. Lo stabilimento della Teksid di Carmagnola, che produce una parte dei motori, è tarato su un livello di produzione non sufficiente a far fronte alla richiesta". Stellantis sta lavorando "per adeguare i livelli produttivi dei motori alla richiesta". (ANSA).