(ANSA) - BRUXELLES, 09 GEN - Nell'Ue c'è "urgenza" di prendere "decisioni coraggiose": "il 2030 è molto lontano, il problema è oggi". Lo ha detto il responsabile Europa di Stellantis, Emanuele Cappellano, al Salone dell'auto di Bruxelles, facendo appello all'introduzione di "flessibilità nel breve termine". "L'incertezza che si è creata è profonda. L'Europa deve decidere se proseguire su questa traiettoria, che rischia di essere irreversibile, o se correggere il percorso e renderlo di nuovo attrattivo", ha osservato. "Non esiste una sola tecnologia o soluzione unica": "nel breve e medio termine", ha evidenziato, non si può parlare "soltanto di veicoli elettrici a batteria: servono soluzioni ibride come il mild hybrid, full hybrid, range extender". La chiave è "la multi-energia". (ANSA).