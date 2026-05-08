(ANSA) - TORINO, 08 MAG - Stellantis e la cinese Leapmotor hanno intenzione di rafforzare la partnership strategica, sulla scia del successo iniziale della collaborazione. Le prime notizie riguardano la Spagna, ma nell'Investor Day potrebbero annunciare altre attività comuni in Europa. Aumenterà significativamente la produzione nella fabbrica Stellantis di Saragozza con il C-Suv Bev di Opel, previsto nel 2028 e sarà rafforzato lo stabilimento di Villaverde a Madrid, a cui potrebbe essere assegnato un nuovo modello Leapmotor dalla prima metà 2028. La proprietà del sito di Madrid passerà alla jv Leapmotor International controllata al 51% da Stellantis. (ANSA).