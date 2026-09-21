(ANSA) - BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA), 21 SET - "Parlare di mafia oggi non significa soltanto parlare di regioni del Sud, dove la mafia è nata. Anche il Veneto è fortemente coinvolto in questa terribile questione". A dirlo questa mattina il presidente del Veneto, Alberto Stefani, che assieme alla Procuratrice distrettuale antimafia di Venezia, Alessandra Dolci, ha incontrato gli studenti al liceo Brocchi di Bassano del Grappa, in memoria di Rosario Livatino. "È un tema - ha proseguito Stefani - che abbiamo affrontato assieme ad oltre 300 studenti stamattina, e credo che una regione come il Veneto abbia la necessità di dotarsi di tutti gli strumenti necessari per affrontare questa sfida, che è una sfida che riguarda anche il Veneto, chiaramente in proporzioni diverse da altre regioni. Abbiamo centinaia di immobili che sono stati confiscati in primo grado alla alla mafia, che vogliamo restituire ad associazioni sociali, di carattere sociale ai cittadini, magari anche a tanti giovani, magari perché no, condividere anche con questi ragazzi delle destinazioni", ha concluso. (ANSA).