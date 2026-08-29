(ANSA) - VENEZIA, 29 AGO - Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha firmato il decreto per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale a seguito dell'ondata di maltempo che ha interessato il territorio nelle ultime ore. "Violenti temporali, con raffiche di vento e grandinate, hanno sferzato quasi tutto il territorio, provocando danni anche gravi ad alberature e beni mobili e immobili, che ora dovranno essere attentamente quantificati - afferma Stefani -. Mi stringo attorno a famiglie, lavoratori e imprese colpiti da eventi atmosferici violenti e improvvisi. E ringrazio la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, le Forze dell'Ordine, i sindaci e tutte le persone che si sono subito messe a disposizione per aiutare, soccorrere e sostenere i cittadini in difficoltà. (ANSA).