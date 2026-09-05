(ANSA) - LIMA, 05 SET - Il Perù ha dichiarato lo stato di emergenza in cinque carceri di massima sicurezza, consentendo alle forze di polizia e militari di assumere il controllo delle strutture in risposta alle preoccupazioni dei cittadini per la sicurezza: lo ha reso noto il governo locale tramite un decreto. Il provvedimento, della durata di 60 giorni, è stato emanato dall'amministrazione della presidente di destra Keiko Fujimori - insediatasi a fine luglio - e mira a contrastare le organizzazioni criminali che operano dall'interno degli istituti penitenziari verso l'esterno. (ANSA).