(ANSA) - LONDRA, 19 GIU - Keir Starmer non intende farsi da parte per favorire un passaggio di leadership a favore del popolare ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, alla guida del Partito laburista e del governo britannico. Lo ha ribadito lui stesso a margine di un evento pubblico oggi a Londra, incalzato dai giornalisti sulle conseguenze del trionfo che ha riportato in Parlamento il rivale interno, Burnham, nell'elezione suppletiva di Makerfield. "Se ci sarà una sfida - ha affermato il premier in risposta a una domanda - vi parteciperò. Ho detto ripetutamente che non intendo farmi da parte". (ANSA).