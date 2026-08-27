(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Stanotte, poco prima dell'alba, Luna e Terra saranno impegnate in una spettacolare eclissi: oltre il 96% del disco lunare sarà coperto dall'ombra del nostro pianeta e si tingerà di rosso. L'eclissi avverrà poco prima dell'alba e sarà visibile da tutta Italia, in particolare dalle regioni a ovest, ma sarà importante avere un'ampia visibilità, senza ostacoli, perché avverrà poco prima che la Luna scompaia sotto l'orizzonte. "Dopo l'eclissi di Sole e il picco delle Perseidi del 12 agosto, il cielo è pronto ad allestire il terzo grande spettacolo di questo mese", ha detto all'ANSA l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope che mostrerà in streaming l'evento e che proprio pochi giorni fa, il 20 agosto, ha festeggiato i suoi 20 anni di attività durante i quali ha realizzato circa 400 eventi in streaming per avvicinare ogni tipo di pubblico alla bellezza del cielo. L'eclissi inizierà alle ore 3:23, con l'ingresso della Luna nella penombra terrestre, Alle 4:33 il satellite inizierà ad immergersi nell'ombra vera e propria, dando il via alla fase più interessante, che raggiungerà il massimo alle 6:12, quando oltre il 96% del disco lunare sarà immerso nell'ombra del nostro pianeta, mostrando la colorazione rossastra tipica delle eclissi lunari quasi complete. "A quel punto la Luna sarà ormai molto bassa a occidente, nel bel mezzo del crepuscolo mattutino, visto l'imminente sorgere del Sole", ha aggiunto Masi. Nel momento massimo dell'eclissi, da Roma la Luna si mostrerà a circa 4 gradi di altezza sull'orizzonte ovest, da Milano circa 5 gradi, da Bari circa 1 grado, sempre in un cielo ormai chiaro. "Analogamente all'eclissi di Sole del 12 agosto, anche questa lunare impone la scelta di un sito osservativo dal quale l'orizzonte risulti sgombro da ostacoli in direzione ovest. I propri occhi o un piccolo binocolo - ha concluso Masi - sono sufficienti per godere dello spettacolo". Chi dovesse perdersi l'evento dovrà pazientare diverso tempo ma potrà godersi uno spettacolo ancora più interessante, stavolta un'eclissi lunare totale prevista nella notte di Capodanno del 2029. (ANSA).