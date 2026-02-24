(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Nuovo giro di rialzi questa mattina sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa, sulla spinta del rialzo delle quotazioni petrolifere internazionali. Poco mosse le medie nazionali dei prezzi praticati, che tuttavia domani, per quanto riguarda il gasolio, dovrebbero toccare un nuovo massimo da quasi un anno a questa parte. Lo scrive Staffetta petrolifera secondo la quale Eni, Q8 e Tamoil hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti: benzina self service a 1,662 euro al litro (+1 millesimo, compagnie 1,670, pompe bianche 1,645), diesel self service a 1,710 euro al litro (invariato, compagnie 1,720, pompe bianche 1,690). Benzina servito a 1,801 euro al litro (invariato, compagnie 1,847, pompe bianche 1,714), diesel servito a 1,848 euro al litro (+1, compagnie 1,895, pompe bianche 1,758). Gpl servito a 0,689 euro al litro (invariato, compagnie 0,699, pompe bianche 0,677), metano servito a 1,406 euro al kg (invariato, compagnie 1,419, pompe bianche 1,396), Gnl 1,233 euro al kg (-1, compagnie 1,239 euro al kg, pompe bianche 1,228 euro al kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,766 euro al litro (servito 2,026), gasolio self service 1,812 euro al litro (servito 2,072), Gpl 0,829 euro al litro, metano 1,465 euro al kg, Gnl 1,321 euro al kg. (ANSA).