(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Cominciano a vedersi oggi gli effetti del taglio delle accise sui prezzi dei carburanti, all'indomani dell'entrata in vigore del decreto legge. Secondo l'elaborazione di Staffetta quotidiana sulla base dei prezzi medi nazionali di questa mattina del Mimit, il calo rispetto a ieri si aggira intorno ai 14-15 centesimi al litro: in particolare, il gasolio self service è oggi a 1,978 euro al litro contro i 2,123 euro al litro di ieri (-14,5 centesimi). La benzina è a 1,734 euro al litro contro 1,885 euro al litro di ieri (-15,1 centesimi). In autostrada, sempre al self service, il gasolio oggi è a 2,048 euro al litro contro 2,190 di ieri (-14,2 centesimi), la benzina a 1,812 euro al litro contro 1,967 di ieri (-15,5 centesimi). Inoltre, sempre stando alla rilevazione di Staffetta quotidiana, tra ieri pomeriggio e questa mattina Eni, Ip, Q8 e Tamoil hanno ridotto di 24,4 centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio e di 12,2 centesimi quelli del Gpl. (ANSA).