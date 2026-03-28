(ANSA) - NEW YORK, 28 MAR - Il Minnesota è "un'ispirazione per tutto il Paese. La vostra forza e il vostro impegno ci hanno detto che questa è ancora l'America e che questo incubo reazionario non prevarrà". Lo ha detto Bruce Springsteen intervenendo alla manifestazione 'No Kings' a St. Paul, in quel Minnesota dove gli agenti dell'Ice hanno ucciso due americani. Proprio a Renee Good e Alex Pretti, le due vittime, ha fatto riferimento la star. "Il loro coraggio, il loro sacrificio e i loro nomi non saranno mai dimenticati", ha aggiunto. (ANSA).