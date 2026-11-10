(ANSA) - ROMA, 10 NOV - L'attore Davide Iacopini spinto da una minicar a Rom mentre era in monopattino, dopo poco più di un mese di ricovero lascia lascia l'Ospedale San Camill. È stato trasferito oggi presso la LIFE - Santa Lucia IRCCS, dove inizierà il suo percorso di riabilitazione. Ricoverato al San Camillo dal 6 ottobre, ha affrontato due interventi neurochirurgici e ricoverato prima in terapia intensiva, poi nella UOC di Neurochirurgia. Il progressivo miglioramento delle sue condizioni cliniche ha consentito il trasferimento - rende noto l'ospedale -. Il percorso di cura non è ancora concluso e richiederà un ulteriore periodo di riabilitazione e monitoraggio specialistico. (ANSA).