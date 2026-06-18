(ANSA) - LONDRA, 18 GIU - Orrore in uno zoo britannico, presso Huntington, nella contea inglese del Cambridgeshire, dove un uomo di 30 anni è stato arrestato dalla polizia per aver fatto finire un bambino di soli tre anni nel recinto dei coccodrilli, dove il piccolo ha riportato ferite gravi. Ancora da definire i contorni dell'agghiacciante episodio, che ha atterrito i familiari e tutte le persone presenti al momento nel parco del Johnsons Zoo: una struttura privata che - stando al suo sito web - ospita circa 100 specie di "affascinanti animali" esotici, inclusi leoni africani, tigri del Bengala e appunto coccodrilli. La Cambridgeshire Police per ora si è limitata a riferire che il sospetto è accusato di tentativo d'omicidio, senza avanzare ipotesi sul movente o confermare la pista del possibile raptus di uno squilibrato. L'arrestato, del quale non è stata resa nota l'identità, risulta essere residente a Norfolk, sulla costa est dell'Inghilterra centrale. Mentre il bimbo, dopo essere stato soccorso, è stato portato d'urgenza in elicottero all'Addenbrooke's Hospital di Cambridge, dove è ora ricoverato e dove i medici definiscono le sue condizioni "critiche". Un'indagine è in corso, precisa la Bbc, per stabilire se il piccolo sia stato aggredito dal morso dei coccodrilli o sia rimasto ferito cadendo nel fossato. (ANSA).