(ANSA) - NEW YORK, 09 GEN - Steven Spielberg si è trasferito a New York e Zohran Mamdani lo va a trovare: il nuovo sindaco ha fatto visita al luminare di Hollywood che il primo gennaio, nel giorno del suo insediamento, è diventato ufficialmente un residente della Grande Mela. I contenuti dell'incontro nel nuovo appartamento del regista al San Remo è rimasto strettamente privato. Spielberg non ha sostenuto finanziariamente Mamdani nel corso della sua campagna elettorale ma il fatto che abbia preso casa a New York contraddice la teoria, messa avanti dagli avversari di Mamdani in vista del voto dello scorso novembre, che la sua elezione avrebbe provocato una fuga di miliardari dalla città. Mamdani ha fatto campagna come socialista democratico, impegnato a riorientare le azioni di City Hall sui bisogni cittadini più vulnerabili, ma è anche figlio della regista Mira Nair e ha particolare familiarità con il mondo del cinema. (ANSA).