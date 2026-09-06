(ANSA) - LOS ANGELES, 06 SET - Niente di nuovo sul fronte del box office nordamericano. In questo fine settimana di ponte (domani negli Stati Uniti si festeggia il Labor Day) la classifica dei film più visti al cinema resta pressoché invariata, con 'Spider-Man: Brand New Day' ancora saldamente in testa. L'ultima avventura dell'Uomo Ragno interpretato da Tom Holland, diretta da Destin Daniel Cretton, conquista il primo posto per il sesto fine settimana consecutivo con 22 milioni di dollari nei quattro giorni. Il film Sony porta così il suo bottino complessivo nei cinema di Stati Uniti e Canada a 922 milioni di dollari. Al secondo posto risale 'L'Odissea' di Christopher Nolan. Il kolossal con Matt Damon nei panni di Ulisse raccoglie oltre 16 milioni di dollari e raggiunge quota 588 milioni in Nord America dopo otto settimane nelle sale. Terza posizione per 'Coyote vs. Acme', che dopo il buon debutto dello scorso fine settimana continua la sua corsa alle biglietterie, preceduto da critiche entusiaste e passa parola. L'ibrido tra animazione e live action diretto da Dave Green, salvato dalla mancata distribuzione Warner Bros. da Ketchup Entertainment, incassa altri 14,5 milioni di dollari e porta il totale a 37 milioni dopo due settimane. L'unica novità nella top five è 'By Any Means', che debutta al quarto posto con 8 milioni e mezzo di dollari. Diretto da Elegance Bratton e interpretato da Mark Wahlberg e Yahya Abdul-Mateen II, il film è ambientato nel Mississippi degli anni Sessanta e segue un giovane agente dell'Fbi che indaga sugli omicidi di leader del movimento per i diritti civili. Chiude la classifica 'Insidious: Fuori dall'Altrove'. Il sesto capitolo della saga horror incassa 7,5 milioni di dollari nel lungo fine settimana e raggiunge un totale di 55 milioni in Stati Uniti e Canada dopo tre settimane di programmazione. (ANSA).