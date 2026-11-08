(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Arriva una ordinanza del Consiglio di Stato che rischia di stravolgere le graduatorie per le specializzazioni mediche. Con l'ordinanza cautelare n. 4685/2026 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da 27 candidati al concorso nazionale per le Scuole di Specializzazione Medica che si è svolto nel luglio 2026, ed ha visto la partecipazione di oltre 17mila persone, ribaltando la decisione del Tar del Lazio che in primo grado aveva respinto le loro richieste. I candidati, assistiti dall'avvocato Antonio De Angelis, contestavano la correzione del quesito a risposta multipla numero 34 della prova. "L'ordinanza è immediatamente eseguibile - spega all'ANSA l'avvocato Antonio dei Angelis - il ministero dell'Università e della Ricerca dovrà stravolgere la graduatoria, che può anche significare intervenire in modo importante sulla vita di queste persone anche se le lezioni sono iniziate i primi di novembre". Per effetto dell'ordinanza, il ministero dovrà infatti attribuire ai 27 ricorrenti il punteggio pieno per la risposta corretta e annullare la relativa penalizzazione, con un conseguente avanzamento in graduatoria. (ANSA).