(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Due giovani sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta la scorsa notte in via Matteo Pescatore, a Torino, a pochi passi da piazza Vittorio Veneto, nella zona dei locali della movida. Il più grave è un diciannovenne di origini dominicane, dipendente di un locale della zona, ricoverato all'ospedale Molinette. Anche il secondo ferito è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Secondo una prima ricostruzione, sulla quale sta lavorando la squadra mobile della questura di Torino, tutto sarebbe cominciato intorno all'una con una rissa tra due gruppi di giovani. Dopo una prima colluttazione, la situazione sembrava essere tornata alla calma. Circa mezz'ora più tardi, però, uno dei partecipanti si sarebbe allontanato per poi tornare armato di pistola e aprire il fuoco contro il diciannovenne, colpendolo più volte. I proiettili avrebbero raggiunto anche un altro giovane che si trovava nelle vicinanze e che sarebbe rimasto coinvolto casualmente nella sparatoria. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e il personale del 118, che ha soccorso i feriti e li ha trasportati in ospedale. Gli investigatori sono al lavoro per identificare l'autore degli spari. Al vaglio della squadra mobile ci sono le testimonianze raccolte e le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. (ANSA).