(ANSA) - ISTANBUL, 22 SET - Sparatoria davanti a una scuola superiore di Turgutlu, in provincia di Manisa nella Turchia occidentale, dove otto studenti sono rimasti feriti. La persona sospettata di aver fatto fuoco è fuggita ma poi e' stata arrestata dalle forze dell'ordine. Dopo che si è diffusa la notizia della sparatoria, molti genitori si sono recati presso l'istituto scolastico e si sono verificati dei momenti di tensione con le forze dell'ordine perché i genitori hanno tentato di entrare nella scuola mentre gli agenti di polizia l'hanno impedito. Al momento, non sono chiare le motivazioni alla base dell'attacco. Il governo turco aveva annunciato nei mesi scorsi misure di sicurezza aggiuntive nelle scuole a partire dall'inizio dell'anno scolastico, il 14 settembre, dopo che in primavera si erano verificate due sparatorie in un liceo e in una scuola media. Il 14 aprile, un 19enne ex studente di un liceo in provincia di Sanliurfa, nel sud est della Turchia, era entrato nell'istituto scolastico sparando all'impazzata e ferendo 16 persone prima di togliersi la vita. Il giorno successivo, uno studente di 13 anni di una scuola media di Kahramanmaras, sempre nel sud est della Turchia, era entrato a scuola armato e aveva iniziato a sparare, provocando la morte di 12 persone e ferendone 20, prima di togliersi la vita sparandosi. (ANSA).