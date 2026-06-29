MONACO. Una sparatoria ha provocato diversi morti nella tarda mattinata di oggi a Stade, in Bassa Sassonia, in Germania. L'allarme è scattato nella zona di Dankersstraße, dove sono immediatamente confluite numerose pattuglie della polizia e mezzi di soccorso. Le autorità hanno invitato i cittadini a evitare l'area, mentre l'operazione è tuttora in corso.

Un sospetto è stato arrestato.

Secondo quanto confermato da un portavoce della polizia al quotidiano tedesco Bild, "sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco e ci sono diversi morti". Al momento, tuttavia, le autorità non hanno ancora ufficializzato il numero delle vittime né fornito dettagli sulla loro identità.

Le prime informazioni indicano che uno o più presunti responsabili sarebbero già stati fermati dagli agenti. La polizia ha definito la situazione "dinamica", segno che gli accertamenti sono ancora in pieno svolgimento.

Alcuni media tedeschi, citando testimoni e l'agenzia fotografica JOTO, parlano di un bilancio che potrebbe arrivare fino a cinque vittime, ma si tratta di un dato che non ha ancora ricevuto conferma ufficiale.

Restano da chiarire il movente della sparatoria e l'esatta dinamica dei fatti. Nelle prossime ore la polizia dovrebbe diffondere ulteriori aggiornamenti sull'accaduto e sul bilancio definitivo della tragedia.