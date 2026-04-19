LOUISIANA. Otto bambini sono rimasti uccisi in una sparatoria a Shreveport, in Lousiana. Lo riporta Nbc, sottolineando che anche l'aggressore è deceduto dopo un inseguimento della polizia. Secondo quanto riferito dalla polizia, i colpiti di arma da fuoco hanno raggiunto 10 persone, di cui otto sono morte, di età compresa fra un anno e 14 anni.



"L'individuo responsabile, dopo aver lasciato la scena, è salito su un'auto ed è fuggito. Una pattuglia della polizia lo ha inseguito", ha raccontato la polizia. Durante l'inseguimento c'è stato uno scontro a fuoco e l'aggressore è stato ucciso, hanno riferito gli agenti.