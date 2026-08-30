(ANSA) - GINEVRA, 30 AGO - Gli spari esplosi nella notte nei pressi di un rave ad Aarau, nel nord della Svizzera, vicino a Zurigo, hanno provocato un morto e cinque feriti, ha annunciato la polizia del cantone di Argovia precisando che gli autori della sparatoria sono ancora ricercati. "Secondo i primi accertamenti, gli spari esplosi questa notte nella zona di Schachen, ad Aarau, hanno provocato un morto e 5 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Sono in corso le ricerche per rintracciare gli autori, al momento sconosciuti", ha scritto su X la polizia, aggiungendo che "eventuali moventi e le circostanze esatte dell'atto devono ancora essere chiariti". (ANSA).