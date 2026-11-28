(ANSA) - VENEZIA, 28 NOV - Si chiama Ervis Murra, 37 anni, cittadino albanese, l'uomo sfuggito alla cattura nell'operazione della Polizia che ieri ha portato anche alla morte, probabilmente per un colpo di pistola, di un complice di 30 anni, suo connazionale, nel territorio del Comune di Cavarzere (Venezia) A condurre il blitz sono stati gli agenti delle squadre mobili di Napoli e Avellino, del commissariato di Lauro, con il coordinamento della Procura di Nola, avevano rintracciato tramite le coordinate Gps i movimenti di Murra nel Veneziano. Il trentenne, in fuga con il latitante fuori dal casolare di campagna, è rimasto ucciso, mentre Murra è fuggito, per ora facendo perdere le tracce. Una terza persona, in un primo momento trattenuta dalle forze dell'ordine, risulterebbe estranea alla vicenda. Murra, è scappato a piedi, in canottiera e mutande; ha precedenti per rapine in villa e reati contro la persona e il patrimonio. Sull'episodio sono state aperte indagini da parte della Procura della repubblica di Venezia, per accertare la dinamica dei fatti, con l'impiego della Polizia scientifica nel luogo dov'è stato trovato il cadavere, a poche centinaia di metri dal cancello del casolare dove la vittima e il ricercato era stati localizzati. Anche l'edificio è stato fatto oggetto si rilevamenti. (ANSA).