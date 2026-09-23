(ANSA) - TORINO, 23 SET - "Sentiamo e leggiamo tante cose, ma io voglio dire che non esistono persone buone e cattive. Persone che meritano di morire o altre che fanno bene a sparare". Così la compagna di Gjovalin Lazri, il trentaseienne di origini albanese ucciso nella notte tra sabato e domenica scorsi a Baldissero d'Alba (Cuneo), in un messaggio affidato alla propria legale e diffuso dal Corriere della Sera e Repubblica. "Mio figlio - dice la donna - non ha più un padre e io sono distrutta dal dolore. Deve venire tutta la verità, chiedo solo che la giustizia faccia il suo corso". E' indagato per omicidio volontario l'autotrasportatore Roberto Mollo (35 anni), proprietario della cascina in ristrutturazione assaltata dai ladri, che avrebbe sparato con la propria pistola dal balcone. (ANSA).