(ANSA) - NEW YORK, 28 GEN - Elon Musk ha proposto di far coincidere l'initial public offering di SpaceX con il raro allineamento dei pianeti di Giove e Venere e con il suo compleanno, ovvero in giugno. Secondo quanto riportato dal Financial Times, SpaceX punta a raccogliere 50 miliardi di dollari in un'ipo da 1.500 miliardi, che si prospetta la maggiore della storia. Il compleanno di Musk cade il 28 giugno e agli inizi dello stesso mese, secondo le previsioni, Giove e Venere saranno a poco più di 1 grado l'uno dall'altro. Pochi giorni dopo, Mercurio si allineerà anche in diagonale con i due pianeti. (ANSA).