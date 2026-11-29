(ANSA) - WASHINGTON, 29 NOV - SpaceX ha replicato al Washington Post. "La storia è palesemente falsa. Proprio nella settimana in cui l'Iran minaccia Starlink - dopo aver precedentemente dichiarato SpaceX e Starlink obiettivi militari - il Washington Post pubblica questo articolo, che è grossolanamente inesatto", scrive l'azienda di Elon Musk su X. "Per essere chiari: non disponiamo di alcuna prova, né internamente né da parte del Pentagono, che Starlink sia stato utilizzato dalle forze iraniane. Semplicemente perché non è mai accaduto", prosegue sottolineando di averlo già comunicato al giornale settimane fa. "Devono ritrattare l'articolo che è denigratorio". (ANSA).