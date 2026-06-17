(ANSA) - ANDRIA, 17 GIU - La squadra mobile della questura di Andria sta eseguendo 40 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati, a vario titolo, di spaccio di sostanze stupefacenti, inosservanza della detenzione domiciliare, estorsione e omissione di soccorso. Per 25 persone il gip del Tribunale di Trani ha disposto il carcere, per altri 15 gli arresti domiciliari. Tra gli indagati ci sono anche donne. I dettagli dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà alle 10:30 in Procura a Trani. (ANSA).