(ANSA) - VIENNA, 27 AGO - Un gioiello è stato rubato questo pomeriggio al Mak di Vienna, il Museo di arti applicate della capitale austriaca. Due uomini, entrati nell'edificio fingendosi normali visitatori, hanno improvvisamente infranto una teca di vetro, si sono impossessati dell'oggetto esposto e sono riusciti a fuggire senza essere identificati. Il furto è avvenuto intorno alle 14 davanti a numerosi visitatori, che hanno assistito alla scena. La polizia viennese ha immediatamente avviato una vasta operazione di ricerca, impiegando numerosi agenti nel centro della capitale fino alle ore serali. Sul posto sono intervenuti gli investigatori del Landeskriminalamt, l'Ufficio criminale regionale, che stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo eventuali tracce lasciate dai responsabili. Alle indagini partecipa anche l'unità dell'Ufficio federale di polizia criminale specializzata nei reati contro i beni culturali. Non sono stati ancora resi noti l'identità, la provenienza e il valore del gioiello sottratto. Il Mak, acronimo del tedesco "Museum für angewandte Kunst", è uno dei più importanti musei viennesi dedicati alle arti applicate, al design e all'arte contemporanea. Nel museo è attualmente in corso 'Glanzstücke', una grande esposizione che riunisce pezzi della collezione del Mak e circa 350 creazioni di alta gioielleria della maison francese Van Cleef & Arpels. Le autorità non hanno tuttavia confermato se l'oggetto rubato appartenesse a questa mostra. (ANSA).