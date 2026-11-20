(ANSA) - PESCARA, 20 NOV - Porta di emergenza ostacolata dai pannelli fonoassorbenti, estintori non revisionati e un numero di clienti ben oltre il limite consentito. È quanto emerso durante un maxi-controllo interforze effettuato nei giorni scorsi in un locale notturno di Pescara, al termine del quale il questore, Francesco Rattà, ha disposto la sospensione della licenza e la chiusura immediata dell'attività per dieci giorni, ai sensi dell'art. 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il controllo è scattato di notte, nel pieno di una serata danzante, e ha visto impegnati gli agenti della divisione di Polizia amministrativa e di sicurezza della Questura, insieme a Carabinieri, Guardia di Finanza (presente anche con unità cinofile), Polizia Scientifica, Vigili del Fuoco e Ispettorato del Lavoro. Notando un evidente affollamento nel locale, gli operatori hanno disposto un deflusso controllato per procedere al conteggio dei presenti, documentato anche attraverso riprese video. Il bilancio ha confermato i sospetti: all'interno si trovavano complessivamente 144 persone, tra clienti e personale in servizio, a fronte di una capienza massima autorizzata non superiore alle 100 unità. A rendere ancora più critica la situazione, spiega la Questura in una nota, sono state irregolarità riscontrate dai Vigili del Fuoco sul fronte prevenzione incendi. Una delle due uscite di emergenza risultava difficile da aprire perché il materiale fonoassorbente applicato su pareti e porta creava attrito e ostacolava il movimento del maniglione antipanico. Inoltre, tutti gli estintori presenti erano privi della necessaria manutenzione periodica e mancava la specifica segnalazione certificata antincendio richiesta per i locali che superano le cento presenze. (ANSA).