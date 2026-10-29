(ANSA) - NAPOLI, 29 OTT - Alla guida di un Suv lanciato a forte velocità e sotto l'effetto di droga e alcol, aveva centrato in pieno in una curva un'auto della polizia, facendo uscire il veicolo delle forze dell'ordine fuori strada e provocando la morte dell'assistente capo Aniello Scarpati e il grave ferimento dell'agente scelto Ciro Cozzolino. Dopo il sinistro, poi, invece di prestare soccorso, si sarebbe prima acceso una sigaretta e poi si sarebbe allontanato dal luogo dell'incidente (viale Europa a Torre del Greco, arteria di collegamento tra la zona della Litoranea e via Nazionale) insieme agli altri occupanti del veicolo che aveva provocato il sinistro. Ad un anno dai tragici fatti verificatisi nella notte compresa tra il 31 ottobre e il primo novembre 2025, arriva la condanna di primo grado a dieci anni per Severino Tommaso. Il gip ha condannato Severino con la diminuente del rito, pari ad un terzo della pena; il pubblico ministero aveva chiesto la condanna alla pena di 12 anni di reculisione per i reati di omicidio stradale e di 1 anno e 4 mesi per il reato di omissione di soccorso. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'imputato avrebbe tenuto una condotta caratterizzata da un "livello di colpa elevatissima", si legge nella nota della Procura di Torre Annunziata, visto che si mise alla guida sotto l'effetto di alcol e cocaina e viaggiava a velocità elevatissima, questo nonostante alcuni passeggeri dell'autovettura lo avessero più volte invitato a moderare la velocità. L'imputato fu arrestato in flagranza il 1 novembre di un anno fa. (ANSA).