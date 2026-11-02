(ANSA) - STOCCOLMA, 02 NOV - Un improvviso innalzamento delle temperature nei banchi frigo e freezer fino a 50 gradi ha mandato in tilt nella notte i sistemi di refrigerazione di numerosi supermercati in Svezia, facendo temere un attacco hacker simile a quanto avvenuto in Francia il 12 ottobre scorso. "In questo momento stiamo svuotando i congelatori, non c'è molto altro che possiamo fare", ha dichiarato Dennis Vidal, il responsabile di uno dei negozi nel sud della Svezia colpiti dal problema. "Stanno ricominciando a raffreddarsi, ma è già tutto rovinato", ha aggiunto, intervistato dalla tv pubblica, Svt. Alcuni supermercati delle catene Ica e Coop sono rimasti chiusi nelle prime ore di stamattina per gestire la crisi, ma attualmente non c'è alcuna conferma ufficiale della causa ma si teme un attacco hacker: "Siamo a conoscenza del fatto che un numero limitato di negozi è stato colpito da un incidente verificatosi durante la notte che ha compromesso i sistemi di refrigerazione e congelamento dei punti vendita", ha dichiarato, Gustaf Nilsson, portavoce dei supermercati del Gruppo Ica, riportato dall'agenzia di stampa Tt. (ANSA).