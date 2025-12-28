(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 DIC - Una ragazza di 15 anni è morta la notte scorsa all'ospedale Cardarelli di Campobasso dove era stata ricoverata a causa di un malore persistente da alcune ore. Si sospetta una intossicazione alimentare legata a del pesce consumato durante le feste, ma non sono escluse al momento altre ipotesi e sono in corso accertamenti sanitari per stabilire le cause della tragedia. La studentessa viveva a Pietracatella, in provincia di Campobasso, e frequentava il liceo Classico nel capoluogo molisano. (ANSA).