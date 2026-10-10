(ANSA) - RIAD, 10 OTT - Le operazioni presso l'aeroporto di Riad sono state temporaneamente sospese in seguito a un attacco subito: lo ha reso noto l'autorità per l'aviazione civile saudita, segnalando il ferimento di diverse persone nell'incidente. L'aeroporto di Riad "è stato oggetto di un attacco nel pomeriggio di sabato 10 ottobre 2026, nel quadro di una serie di attacchi continuativi contro le infrastrutture dell'aviazione civile del Regno", si legge nella nota. "L'attacco ha causato il ferimento di diverse persone; il bilancio è ancora in fase di valutazione". (ANSA).