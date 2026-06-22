(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Sale l'emergenza caldo ed è impennata delle città italiane da bollino rosso: oggi sono 12, contro le 8 previste precedentemente, le città con il massimo livello di rischio caldo per la popolazione indicato nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che prende in considerazione 27 centri urbani. E domani il numero delle città 'rosse' salirà ulteriormente a 15, per poi salire ancora, a 16 mercoledì. I centri urbani oggi da bollino rosso sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. (ANSA).