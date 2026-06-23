(ANSA) - PESCARA, 23 GIU - Sono in isolamento, sorvegliati a vista, Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco D'Acunto, 62, rispettivamente compagno e padre di Valentina D'Acunto, la madre delle sorelline scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia, nell'abitazione di una parente. I due sono nel carcere di Sulmona, mentre la donna è nella casa circondariale di Teramo. Tutti sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. I due uomini, si apprende, mostrano l'atteggiamento di chi finisce in carcere per la prima volta. Il 46enne e il 62enne, riferiscono all'ANSA fonti penitenziarie, sembrano "increduli" per l'epilogo della vicenda, come se non avessero compreso la gravità delle azioni commesse. (ANSA).