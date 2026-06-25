(ANSA) - SULMONA, 25 GIU - Si sono conclusi gli interrogatori di garanzia di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna, Vincenzo Esposito, sottoposti a fermo con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per quindici giorni da una casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate poi a Formia, nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle giovani. Gli interrogatori, iniziati intorno alle 9.30 nel tribunale di Sulmona, si sono svolti davanti al giudice per le indagini preliminari, che al termine si è ritirato in camera di consiglio. La decisione sulla convalida dei fermi è attesa non prima delle 16. Secondo quanto si apprende, tutti e tre gli indagati hanno risposto alle domande del gip. Il giudice dovrà pronunciarsi entro i termini previsti dalla legge, che scadono alle 5.50 di domani mattina. (ANSA).