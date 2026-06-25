(ANSA) - SULMONA, 25 GIU - Sono in corso presso il tribunale di Sulmona gli interrogatori di garanzia per Valentina D'Acunto, madre delle due sorelle ritrovate a Formia dopo due settimane di scomparsa, per il compagno Vincenzo Esposito e per il nonno delle ragazze, Marco D'Acunto. I tre sono stati sottoposti a fermo lunedì all'alba, poche ore dopo il ritrovamento delle minori, con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Gli interrogatori si svolgono davanti al giudice per le indagini preliminari chiamato a valutare la convalida dei provvedimenti. Gli indagati sono complessivamente quattro: tre si trovano in stato di fermo, mentre una parente acquisita della madre, che avrebbe ospitato le ragazze nella propria abitazione durante il periodo di allontanamento, è indagata a piede libero. Per partecipare agli interrogatori, Vincenzo Esposito e Marco D'Acunto sono stati trasferiti dal carcere di Sulmona, mentre Valentina D'Acunto è giunta dal penitenziario di Teramo. Le indagini proseguono per chiarire le modalità dell'allontanamento e le eventuali responsabilità delle persone coinvolte nella vicenda. (ANSA).