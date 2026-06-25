(ANSA) - SULMONA, 25 GIU - Niente carcere, ma obbligo di dimora per la madre delle due sorelle di 16 e 12 anni ritrovate domenica scorsa a Formia, dopo due settimane di ricerche, per il suo compagno e per suo padre: il giudice per le indagini preliminari di Sulmona ha convalidato il fermo dei tre e ha disposto, come richiesto dalla Procura, la misura cautelare dell'obbligo di dimora nella provincia di Latina. Dovranno presentarsi due volte al giorno dai carabinieri per la firma. La Procura aveva ritenuto non necessaria una misura custodiale in carcere. Il giudice ha ritenuto l'obbligo di dimora sufficiente a scongiurare il rischio di reiterazione del reato. (ANSA).